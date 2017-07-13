استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٨/١٠/١٨هـ سعادة مدير شعبة مرور محافظة الخرج العقيد / عبدالله الحقباني .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به متمنياً له التوفيق بعد ذلك قدم العقيد الحقباني التهنئة بعيد الفطر المبارك ، كما بادله سعادة المحافظ التهنئة سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين .
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محافظ الخرج يستقبل “الحقبانى” مدير مرور الخرج
محافظ الخرج يستقبل “الحقبانى” مدير مرور الخرج
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٨/١٠/١٨هـ سعادة مدير شعبة مرور محافظة الخرج العقيد / عبدالله الحقباني .
استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٨/١٠/١٨هـ سعادة مدير شعبة مرور محافظة الخرج العقيد / عبدالله الحقباني .
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