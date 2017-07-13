عبر الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن سعادته وفرحته الكبيرة بالحضور الكبير للدرس الذي ألقاه بمسجد سالم بن يماني في مدينة جدة، حيث امتلأ المسجد عن آخره بمحبي الشيخ الذين حرصوا على الحضور للاستماع إلى درسه.
ونشر الشيخ المغامسي على حسابه في “تويتر” صوراً تظهر الأعداد الكبيرة التي ملأت جنبات المسجد، وعلق عليها قائلاً: “الحمد لله على فضله، وجزاكم الله عني خيراً يا أهل جدة، غمرتوني بمحبتكم وأفرحتموني بحضوركم الكبير، الاعتدال طريق لن نحيد عنه بإذن الله”.وفق “أخبار 24”.
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