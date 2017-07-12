أوقفت شركة مايكروسوفت دعم هواتف ويندوز 8.1؛ مِمَّا يعني نهاية عصر الملايين من الأجهزة التي لا تزال تعمل بنظام ويندوز.
وجاء القرار بعد أكثر من 3 سنوات على أول تحديث لتلك الأجهزة. وتقدر AdDuplex، أن ما يقرب من 80% من تلك الهواتف التي تعمل بنظام، ويندوز فون 7، و8، أو ويندوز فون 8.1، أصبحت غير مدعمة رسمياً، هذا وتعمل 20% فقط من جميع هواتف ويندوز، على أحدث نظام تشغيل ويندوز 10 Mobile OS.
وكان نظام ويندوز 8.1 عبارة عن تحديث لنظام التشغيل ويندوز فون 8، حيث يشتمل على مساعد صوتي، كورتانا، وتحديثات في نظام التشغيل الأساسي، ويعتبر واحداً من أكبر تحديثات مايكروسوفت، إلا أنه لم يستطع منافسة نظام التشغيل أندرويد، ونظام IOS، فحوالي 99.6% من الهواتف الذكية الجديدة تدعم نظام التشغيل أندرويد أو IOS، كما تخلت مايكروسوفت عن إِنْتَاج أجهزة Lumia.
وفي حين أن الشركة لا تزال تدعم نظام التشغيل ويندوز 10 على الهواتف، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيستمر الدعم في المستقبل
وأَتَاحَتْ مايكروسوفت بعض التحديثات في أجهزة ويندوز فون 8، على عكس ويندوز الذي لم يشمل العديد من التحديثات. كما تقوم الشركة بإِضَافَةِ عدد من التحديثات إلى الإِصْدَار الجديد من ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر.وفق “تواصل”.
ويُقال: إن مايكروسوفت تعمل على تطوير ويندوز موبايل في قطاع بديل؛ للحفاظ على نظام التشغيل حتى ينتهي الدعم في عام 2018.
وتخلت الشركة رَسْمِيّاً عن دعم أنظمة التشغيل ويندوز في الهواتف، ولكن كان واضحاً خلال العام الماضي أن مايكروسوفت لم تعد تركز جهودها على أنظمة تشغيل الهواتف.
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