أبدى سامي الجابر، مدرب الشباب، اهتمامه بضمّ قائد نادي النصر السابق الدولي حسين عبدالغني، إلى فريقه، لتعزيز صفوفه قبل انطلاقة الموسم المقبل.
وذكرت مصادر، وفقًا لـ “الاقتصادية”، أن الجابر ألمح إلى اهتمامه بضم عبدالغني، في ظل تأكيد اللاعب على أنه لا يزال قادرا على العطاء، وهو ما دعاه إلى التفكير في التوجه إلى أحد دوريات الخليج العربي، أو الدوري الأردني، للعب هناك.
يُذكر أن نادي الشباب يقيم معسكرا تدريبيا في النمسا، استعدادا للموسم الكروي الجديد، بتدريبات لياقية وفنية، بمشاركة الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.
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