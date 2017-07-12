أطلق الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أول كتاب له، باسم “الخيال الممكن”، موقعاً أول نسخة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
جاء ذلك في فعالية أقامتها اليوم (الأربعاء) جامعة الطائف، في حضور مديرها الدكتور حسام زمان وعدد من المسؤولين والمثقفين وقادة الرأي العام.
وتحدث الأمير خلال الفعالية عن تجربته في تأليف الكتب وعلاقتها بالتحولات الفكرية التي يعيشها المجتمع السعودي تجاه السياحة، كما استعرض كتابه الجديد “الخيال الممكن” وتجاربه المتنوعة في هيئة السياحة والتراث الوطني المضمنة في الكتاب.وفق “أخبار 24”.
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