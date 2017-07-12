أطلقت الشرطة العسكرية بسجن محافظة عنيزة بمنطقة القصيم النار على طائرة “درون” كانت تحلق فوق السجن عند فجر اليوم (الأربعاء).
وتمكنت الشرطة العسكرية من إسقاط الطائرة التي تبين أنها كانت تحمل مواد يشتبه في كونها مخدرة بالإضافة إلى أجهزة اتصال وشرائح جوال.
وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون، العميد أيوب بن نحيت، إن الطائرة كانت تحمل قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر، وحبوبا قد تكون مخدرة.
وأضاف أن الطائرة حملت كذلك هاتفا جديدا، وأوراقا مخصصة للف سجائر الحشيش، وثلاث شرائح جوال، مشيراً إلى أن الطائرة سُلمت مع المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.وفق “أخبار 24”.
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