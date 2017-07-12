كاد تهور سائقي شاحنتين على طريق بحر أبو سكينة بمحايل عسير، أن يؤدي إلى كارثة، عندما حاولا تجاوز السيارات بطريقة عرّضت حياتهما، وحياة باقي قائدي السيارات للخطر.
وأظهر مقطع فيديو إحدى الشاحنتين وهي تتجه لتجاوز السيارات التي على يمينها، ثم جاءت الثانية تحاول تجاوزها في نفس الوقت، في مخالفة واضحة، كادت تتسبب في حادث مروع، في ظل ازدحام الطريق، وعندما شعر السائق الثاني بضيق الطريق وخطر محاولته، توقف على يسار الطريق، ولم يكمل التجاوز الخاطئ.
وعقب تداول المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وجّه أمير عسير الأمير فيصل بن خالد، بترحيل سائقي الشاحنتين خارج المملكة، بعد تطبيق العقوبات المرورية بحقهما، فيما قدم شكره لمحافظ محايل وللقطاعات الأمنية على تفاعلهم السريع في حجز الشاحنتين وإيقاف سائقيهما.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج