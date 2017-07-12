غادر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون جدة اليوم (الأربعاء) بعد زيارة سريعة للمملكة، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، متجها إلى الكويت.
وكان تيلرسون قد بحث اليوم في مدينة جدة، خلال لقاء مع وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر، بحضور الشيخ محمد الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الأزمة مع دولة قطر من جوانبها كافة.
وكان في وداع الوزير لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة كريستوفر هينزيل.وفق “أخبار 24”.
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