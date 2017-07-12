نقل الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لذوي الشهيد العريف أبو بكر علي بهلول الذي استشهد بالحد الجنوبي.
وعبر سموه في اتصال هاتفي بوالد الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بابنه البطل، الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء.
يُذكر أن جثمان الشهيد قد وصل إلى القنفذة اليوم، واستقبله عدد كبير من أهالي المحافظة والمسؤولين في القطاعين العسكري والمدني، حيث أدّوا صلاة الميت على الشهيد، بعد صلاة عصر اليوم، وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراته الثرى.وفق “أخبار 24”.
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