محمد بن عبدالله المعيقل

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⁠⁠⁠⁠⁠الحكم بالسجن عاما على أحد الرقاة لعدم امتثاله لقرار المنع الصادر بحقه

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