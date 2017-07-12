أصدرت إحدى المحاكم بالرياض حكماً يقضي بسجن راقٍ شرعي معروف لمدة عام واحد، لارتكابه بعض المخالفات الشرعية والنظامية، ولعدم امتثاله لقرار سابق بمنعه من مزاولة الرقية الشرعية.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق” أن القاضي ناظر القضية أصدر الحكم بحق الشخص المذكور، بعد رصد ملاحظات على المحل الذي يمتلكه، منها بيع أعشاب غير صالحة، وممارسة الحجامة دون تصريح من وزارة الصحة.
وكانت هذه الملاحظات قد تم رصدها من قبل اللجنة الميدانية لمتابعة الرقاة التابعة لإمارة منطقة الرياض، بعد تلقيها بلاغاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم إيقاف المتهم حينها بالشرطة وإحالته للمحاكمة، حتى صدر حكم قضائي بسجنه لمدة عام.
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