وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عُقدت اليوم الأربعاء على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة.
وشدّد المجلس على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام، وذلك بعد استماعه لتقرير اللجنة المالية عن مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة.
وفي سياق آخر، طالب المجلس خلال جلسة اليوم، وزارة الإسكان بالتوقف عن تمويل المطورين وأن تعطي أولوية الإقراض للمواطنين، كما طالبها بالإسراع في تسليم المنتجات السكنية للمواطنين والعمل على إزالة أي معوقات تواجه ذلك.
وكانت هيئة الزكاة والدخل نشرت مؤخراً مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أنه سيتم تطبيقه اعتباراً من مطلع يناير 2018.وفق “أخبار 24”.
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