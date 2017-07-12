تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء)، درجة الدكتوراه الفخرية في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وسلّم الدكتوراه لخادم الحرمين، مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا الخيل، خلال استقبال الملك له برفقة وكلاء الجامعة، بقصر السلام بجدة، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن منح الدكتوراه لخادم الحرمين تتويجٌ وتقديرٌ لأعماله الجليلة، ودعمه لكل ما يُعنى بكتاب الله وخدمته، وتطبيق أحكامه السامية وحدوده العادلة، مع تعزيز قيم الوسطية والاعتدال.
وأضاف أن خادم الحرمين اتخذ الوسطية نهجا في الأقوال والأفعال، حتى أصبح سمة بارزة، تحولت لواقع حي ملموس يُستفاد منه دولياً، بالمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، الذي دشنه خادم الحرمين بحضور العديد من قادة دول العالم، بالرياض مؤخرا.وفق “أخبار 24”.
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