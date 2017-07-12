دشّن أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم الأربعاء، نظام الرصد الآلي المطور “ساهر” بالمنطقة.
ونشر الحساب الرسمي لإمارة المنطقة مقاطع مصورة للأمير جلوي أثناء إطلاقه للنظام، وإطلاعه على أول مخالفة يرصدها، والتي جاءت بعد 7 دقائق و36 ثانية من تدشينه.
وأشار المقطع إلى أن المخالفة الأولى التي رصدها ساهر، كانت لمركبة تسير بسرعة 117 في طريق محدد بسرعة ١٠٠ كلم/س.وفق “أخبار 24”.
1️⃣#عاجل #يحدث_الآن#بالفيديو
أمير #نجران يدشن نظام الرصد الآلي المطور #ساهر بالمنطقة. pic.twitter.com/BRq9j481eO
— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) ١٢ يوليو، ٢٠١٧
2️⃣
بعد ٧ دقائق و٣٦ ثانية من إطلاق النظام..
أمير #نجران يطلع على أول مخالفة يرصدها #ساهر لمركبة تسير بسرعة ١١٧ في طريق محدد بسرعة ١٠٠ كم/س. pic.twitter.com/g6ZBi76AzU
— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) ١٢ يوليو، ٢٠١٧
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