قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، إن دولة قطر سعت لشق الصف العربي، وباتت تشكل خطراً على أمن واستقرار دول الخليج والجوار.
وأضاف الوزير العواد في تصريحات له اليوم “الأربعاء”، أنه ينبغي على قطر أن توقف دعمها للإعلام الذي يغذي الإرهاب.
وأكد على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب في تونس، أنه لا مجال للسكوت على خطر الإرهاب، لافتاً إلى أن المملكة لم تدخر جهداً في محاربته.
وكان العواد قال في تصريح قبل يومين لإحدى الصحف الإيطالية: “إن المملكة والدول المقاطعة سيمضون قدماً لإقناع قطر بالعودة إلى الحضن الخليجي، والمساهمة في أمنه واستقراره، رغم رفضها كل الوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة”.وفق “أخبار 24”.
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