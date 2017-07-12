بدأ اليوم الأربعاء في مدينة جدة، لقاء وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بحضور الشيخ محمد الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.
وكانت الدول الأربع أصدرت بياناً مشتركاً أمس الثلاثاء، أكدوا فيه أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين واشنطن والدوحة جاءت نتيجة مطالب الدول الأربع المستمرة، إلا أنها اعتبرت أن توقيع هذه المذكرة “خطوة غير كافية وسنراقبها”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد استقبل في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم الأربعاء، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.وفق “أخبار 24”.
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