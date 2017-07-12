قطع نادي انغلوشتات الألماني الطريق على نادي الهلال بالاستفادة من اللاعب داريو ليزكانو بعد ان أبلغ وكيل اعمال اللاعب عن رفض النادي لفكرة بيع او إعارة اللاعب لنادي الهلال رغم العائد المادي المغري الذي حواه العرض الهلالي اضافة الى رغبة اللاعب في خوض فرصة اللعب بنادي الهلال. وتتجه ادارة النادي الازرق الى مواصلة البحث في الملفات التي قدمها المدرب دياز لاختيار الانسب منها. الى ذلك رفض مسؤول في الادارة الهلاليه أن تكون هناك أنباء اشتراط الحارس علي الحوسني المشاركة الآسيوية كشرط اساسي في التوقيع مع نادي الهلال مشيرا الى ان اللاعب ابدى رغبة في اللعب لنادي الهلال دون اشتراطات معينة غير ان خيار مشاركته الآسيوية يبقى في يد المدرب الهلالي دياز.
وكانت بعثة نادي الهلال قد وصلت الى مقر إقامة المعسكر بمدينة ليز النمساوية حيث أدى الفريق اول التدريبات بمشاركة جميع اللاعبين حيث شارك كل من عمر خربين وياسر الشهراني في التمارين بعد غياب بسبب الإصابات التي لحقت بهم أثناء مشاركاتهم في منافسات الموسم المنصرم.وفق “اليوم”.
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