“لن أخلع حذائي، لا أزال قادراً على العطاء”، هكذا أسرّ حسين عبدالغني؛ قائد نادي النصر السابق، لمقرّبين منه؛ ما دعاه يفكر في الاتجاه إلى الخليج العربي، أو الدوري الأردني بوساطة شادي أبو هشهش؛ المدرب المعاون سابقاً ضمن طاقم البرتغالي جوزيه جوميز؛ بيد أن الوطني سامي الجابر؛ مدرب الشباب، أبدى اهتمامه بضمّ اللاعب المخضرم لتعزيز صفوفه قبل انطلاقة الموسم المقبل. من جانب آخر، وقّعت إدارة نادي الشباب، أمس، مع الكونغولي إدريس مبومبو؛ لثلاثة مواسم، قادماً من زيسكو يونايتد الزامبي، بينما وقّعت مخالصة مالية مع اللاعب إسماعيل مغربي؛ مقدّمة له الشكر ومتمنية التوفيق في مسيرته المقبلة.
وتنازل مغربي عن نصف مليون ريال من مستحقاته السابقة، فيما سيتسلم بقية مستحقاته بعد ثلاثة أشهر، حيث أكد لـ “الاقتصادية” أنه يملك عرضا من التعاون، وآخرين من ناديين من المنطقة الشرقية.
ميدانياً، وفيما تدخل تحضيرات الفريق يومها الـ 14، كثّف الجهاز الفني، البارحة، من معدّل العمل اللياقي والفني في ويرفنوينغ في النمسا، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات عدة ، أدّى بعضهم تدريبات داخل الصالة الرياضية، قبل أن ينتظموا مع خوان ألفانو؛ مدرب اللياقة الذي عكف على تطبيق عدد من الفقرات التي تستهدف تدعيم المخزون البدني.
من جانبه، رفع مارلون بيرسفورد؛ مدرب الحرّاس، من نسق العمل لحماة العرين ممثلاً في الثلاثي: التونسي فاروق بن مصطفى؛ عبدالله السديري؛ وفهد الحبيب؛ فيما وصل إلى معسكر النمسا، اللاعب محمد سالم؛ على أن يشارك زملاءه في التدريبات اعتباراً من اليوم.
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