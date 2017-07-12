رفضت سفارة النمسا منح علي عواجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، تأشيرة دخول لأراضيها، بحجة أن كشف الحساب الخاص به الذي قدمته إدارة النادي نيابة عنه، قد مضى عليه وقت طويل، علمًا أن من شروط منح تأشيرة “شنغن Schengen” التي تتيح لصاحبها دخول أراضي 26 دولة أوروبية، تقديم كشف حساب بنكي حديث.
وتسابق إدارة النادي الزمن لاستيفاء شروط السفارة واستخراج التأشيرة، حتى يتمكن اللاعب من اللحاق بالتدريبات هناك.
وكان عواجي قد تعرض لإصابة قوية منتصف الموسم الماضي، أجرى بعدها عددًا من العمليات الجراحية، ونفذ برنامجًا تأهيليًّا صارمًا حتى أصبح جاهزًا للدخول في التدريبات الجماعية.
وغادر الفريق الأهلاوي صباح الجمعة الماضي إلى مدينة فيندشجارستون النمساوية، لإقامة معسكر خارجي تحت إشراف الأوكراني سيرقي ريبروف المدرب الجديد للفريق، يخوض خلاله سبع مباريات ودية.
من جهة أخرى، شهدت التدريبات أمس مشاركة المدافع معتز هوساوي، بعد وصوله مساء أمس الأول، قادمًا من دبي التي كان يجري فيها برنامجًا تأهيليًَّا.
وأجرى اللاعبون تدريباتهم أمس على فترتين صباحية ومسائية، بعد تمتعهم أمس الأول بإجازة قضاها أغلبهم في جولة حرة في الأسواق والمناطق السياحية في المدينة.وفق “الرياضية”.
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