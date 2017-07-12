علمت أن موريسيو نصيف وكيل اعمال المدافع البرازيلي برونو يوفيني خاطب إدارة النصر أمس الثلاثاء ردا على الخطاب الذي تلقاه نهاية الأسبوع الماضي منها وأكدت خلاله تجاهل اللاعب ووكيله للخطابات والانضمام للتدريبات إذ كان آخر موعد مقترح لعودته للفريق في الثالث من شهر يوليو الحالي، وأكد نصيف في خطابه أن العقد لم يتم تفعيله بشكل رسمي لمغادرة برونو إلى بلاده بعد نهاية الموسم الماضي من دون التوقيع، ولا يمانع بالجلوس على طاولة المفاوضات مع الادارة. واجرت «الرياض» اتصالا بنصيف وأكد احتمالية حدوث تطورات خلال الساعات القليلة المقبلة، وقال: لن اتحدث قبل الغد يقصد اليوم الاربعاء حتى تتضح الصورة».
من جهة أخرى سلمت ادارة النادي لاعبي الفريق الاول لكرة القدم أمس الثلاثاء مرتب شهرين ويتبقى لهم ثمانية أشهر حتى يسمح للفريق تسجيل عناصر جديدة إضافة لإنهاء الشكاوى الملزمة في غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.وفق «الرياض».
من جهة ثانية بادر عضو هيئة أعضاء الشرف مشعل السفاعي بسداد رسوم تجديد عضوية الهيئة للموسم الرياضي الحديد.
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