أكدت الإدارة العامة للمرور أن مسببات الحوادث بالمملكة كثيرة، من بينها التوقف المفاجئ والسرعة الزائدة.
وأوضحت الإدارة عبر الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، أنه من ضمن مسببات الحوادث أيضا، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، داعية قائدي المركبات إلى تفادي تلك المخالفات وألا يكونوا عرضة لتلك الحوادث.
ونشر الحساب صورة توضح المسافة التي يجب تركها بين السيارات، حيث يجب على قائد السيارة ترك مسافة 5 مركبات بينه وبين سائقي المركبات الأخرى، في حال كان يسير بسرعة أكثر من 100 كم/ الساعة.وفق “أخبار 24”.
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