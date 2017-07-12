قال وزير النقل المهندس سليمان الحمدان، إن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة خصخصة بعض القطاعات الرئيسة كالنقل العام والطرق، على غرار المطارات والموانئ، وتوفير البنى التحتية المناسبة لها لتكون جميعها منظومة نقل متناغمة.
وأوضح الحمدان أن الوزارة تقوم بدعم مرحلة التطوير لجميع قطاعات منظومة النقل الجوي والبري والبحري وعبر السكك الحديدية، بما يمكّن مشغليها من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى، لتحقيق الربط بين المراكز التجارية القائمة، وفتح طرق جديدة للتجارة وتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث.
وكانت هيئة النقل العام قد دعت الشركات العالمية الرائدة في مجال بناء وتشغيل خدمات النقل بالخطوط الحديدية والكيانات الاستثمارية الوطنية في القطاع الخاص للدخول في شراكات لتشغيل السكك الحديدية.وفق “أخبار 24”.
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