قررت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، السماح لطلبة الكليات الصحية بالمملكة في تخصصات “الطب البشري، طب الأسنان، التمريض”، بإجراء اختبار ممارسة المهنة ” SMLE , SDLE , SNLE” خلال سنتهم الدراسية الأخيرة قبل سنة الامتياز.
وأشار المدير العام للإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان إلى أن هذه الخطوة تأتي تسهيلاً للطلبة بعدما كانت الاختبارات تأتي بعد انتهاء سنة الامتياز.
ونوه الزهيان بما تبذله مختلف الكليات الصحية في المملكة من جهود في العمل مع هيئة التخصصات الصحية في سبيل رفع كفاءة القطاع الصحي والعمل على خدمة الطلبة والمتدربين.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن التقديم على الاختبار سيكون إلكترونياً عبر الرابط https://goo.gl/UuqexQ .
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