استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٨/١٠/١٨هـ سعادة مدير الاحوال المدنية بمحافظة الخرج الاستاذ / محمد بن عبدالله الدريهم.
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به متمنياً له التوفيق بعد ذلك قدم الدريهم التهنئة بعيد الفطر المبارك ، كما بادله سعادة المحافظ التهنئة .
سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين .
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