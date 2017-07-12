أدى فريق الهلال أول مران بالمعسكر المقام في النمسا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.
وتركزت الحصة التدريبية على النواحي المتعلقة باللياقة، وعمد المدرب التشيلي ألفارو فيليب على تطبيق عدداً من التدريبات البدنية.
كذلك طبق الجهاز الفني للفريق، تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، واختتم المران بالجري على مسافات وسرعات مختلفة.
ويواصل لاعبو الهلال تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية، بداية من الأربعاء.
وعلى جانب آخر، وصل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، مساء الثلاثاء إلى مقر إقامة البعثة في النمسا.وفق “أخبار 24”.
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