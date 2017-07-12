تداول الجمهور الرياضي الإماراتي صورة لقميص فريق شباب الأهلي دبي، والذي يحمل شعار شركة “نايكي”، والذي سيخوض به الفريق مُبارياته وتدريباته في الموسم الجديد.
ويظهر القميص كله باللون الأحمر ويتوسطه علم دولة الإمارات، وعلى جانبه الأيسر شعار النادي الجديد.
ذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر مؤخرا قرارا بدمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان واحد، وتشكلت لجنة لدمج إدارات وميزانيات وفرق الأندية الثلاثة، وكذلك الاستقرار على خوض الفريق الجديد مبارياته على ملعبي الأهلي والشباب لحين بناء الملعب الجديد للفريق، استاد محمد بن راشد آل مكتوم.
وترتب على هذا القرار تقليص عدد فرق الدوري الإماراتي إلى 12 ناديا بدلا من 14.
ولا يتوقع أن يجري شباب الأهلي دبي أي تعاقدات على صعيد اللاعبين المواطنين خلال فترة القيد الصيفي، وبالتالي سيكون التركيز على صفقات اللاعبين الأجانب، والذي حسم منهم المقدوني لوفانور هنريكي، والسنغالي ماكيتي ديوب، وتم ضم السنغالي الثاني موسى سو مؤقتاً إلى القائمة الأولية.وفق “أخبار 24”.
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