أكد عماد الحناينه، المحامي المتخصص في متابعة القضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، على إمكانية طلب نادي الاتحاد إيقاف تنفيذ العقوبة التي منعته من التسجيل لفترتين الصيفية والشتوية.
وأضاف الخبير في القضايا الرياضية من حق نادي الاتحاد أن يطالب بإيقاف تنفيذ العقوبة التي صدرت بحقّه، وهي منعه من التعاقدات لفترتين، الصيفية والشتوية، حيث أنه من المتعارف عليه بقضايا الفيفا، إيقاف تنفيذ العقوبة في حال الاستئناف، حتى يتم إصدار القرار النهائي”.
وزاد:” في حال قام الاتحاد بدفع كامل مستحقات اللاعب الاسترالي ترويسي، سيكون وضعه قويا لإيقاف العقوبة الصادرة بحقه، وليتمكن أخيرا من إجراء التعاقدات، سواء كان ذلك في الفترتين، أو إيقافها جزئيا، ليتمكن من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية فقط”.
واعتبر أن جلسة الاستماع التي ستجمع أحد ممثلي نادي الاتحاد، مع اللاعب الأسترالي ترويسي ووكيل أعماله في محكمة “كاس” بمدينة لوزان السويسرية غدا الأربعاء، لن تكون مؤثرة في القرارات، بل سيتم الاستماع لكافة الأطراف، من ثم إصدار القرار النهائي خلال 3 أشهر.أكد عماد الحناينه، المحامي المتخصص في متابعة القضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، على إمكانية طلب نادي الاتحاد إيقاف تنفيذ العقوبة التي منعته من التسجيل لفترتين الصيفية والشتوية.
وأضاف الخبير في القضايا الرياضية في تصريح خاص لـ”عين اليوم”: من حق نادي الاتحاد أن يطالب بإيقاف تنفيذ العقوبة التي صدرت بحقّه، وهي منعه من التعاقدات لفترتين، الصيفية والشتوية، حيث أنه من المتعارف عليه بقضايا الفيفا، إيقاف تنفيذ العقوبة في حال الاستئناف، حتى يتم إصدار القرار النهائي”.
وزاد:” في حال قام الاتحاد بدفع كامل مستحقات اللاعب الاسترالي ترويسي، سيكون وضعه قويا لإيقاف العقوبة الصادرة بحقه، وليتمكن أخيرا من إجراء التعاقدات، سواء كان ذلك في الفترتين، أو إيقافها جزئيا، ليتمكن من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية فقط”.
واعتبر أن جلسة الاستماع التي ستجمع أحد ممثلي نادي الاتحاد، مع اللاعب الأسترالي ترويسي ووكيل أعماله في محكمة “كاس” بمدينة لوزان السويسرية غدا الأربعاء، لن تكون مؤثرة في القرارات، بل سيتم الاستماع لكافة الأطراف، من ثم إصدار القرار النهائي خلال 3 أشهر.
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