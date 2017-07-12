كشف تقرير سري قدمه رئيس بعثة منتخب الشباب في مونديال الشباب الأخير عضو اتحاد القدم موسى الزياد، عن وجود مخالفات في البعثة وتوتر بين أعضاء الجهاز الفني، وحمل التقرير الجهاز الإداري للمنتخب مسؤولية هذه التجاوزات، مؤكداً عدم مقدرته على احتواء المشاكل حتى البسيطة منها وإيصالها مباشرة لاتحاد الكرة.
وطالب التقرير السري بحسب صحيفة “مكة”، بإقالة رئيس الجهاز الإداري للمنتخب على الفور محملا إياه مسؤولية معظم مشاكل المنتخب، ولكن ما حدث أن اتحاد الكرة أبعد المدرب الوطني سعد الشهري، رغم إشادة التقرير به ووصفه بأنه كان جيداً – وفقاً للصحيفة.
وأورد التقرير بعض السلبيات التي تعرضت لها بعثة المنتخب، ومنها خروج الجهاز الإداري من معسكر المنتخب ليلة مباراة السعودية وأمريكا الحاسمة، والتي من خلالها تأهل المنتخب لدور الـ16، وعدم عودته إلى المعسكر إلا الساعة 1:30 فجراً رغم أهمية المباراة.
كما ذكر التقرير سلبيات أخرى منها، وجود انقسام بين الجهازين الفني والإداري، وتأخر وصول الأمتعة والحقائب 10 أيام من وصول اللاعبين لكوريا الجنوبية، وانزعاج الجهاز الفني بسبب نقل الجهاز الإداري كل مشاكل المنتخب لمسؤولين في اتحاد القدم بشكل شبه يومي.
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