دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، المعلمات في مناطق المملكة ومحافظاتها كافة، إلى المسارعة بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني في مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات، قبل انتهاء فترة التسجيل غداً الخميس.
ووجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مؤخراً بفتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها للتقديم على مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات اللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكنَّ فيه، وعدم الاقتصار على المعلمات في المناطق النائية والوعرة.
وشدد الوزير على أهمية أن يوفر المشروع خدمة آمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن والسلامة، سواء من حيث جودة الحافلات أو السائقين المؤهلين والمدربين لتقديم الخدمة، ليكون المشروع إحدى الأدوات المتاحة للوزارة لتمكين المعلمات من أداء رسالتهن السامية في الميدان التعليمي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي إن الشركة وبناء على توجيهات وزير التعليم أعادت فتح التسجيل للمعلمات في مناطق المملكة ومحافظاتها نظراً لضعف الإقبال من قبل المعلمات في المناطق النائية والوعرة على التسجيل في المشروع رغم إطلاق بوابة التسجيل منذ مارس الماضي.وفق “أخبار 24”.
أما عن شروط التسجيل، فأهمهما بحسب الدبيخي، أن تعمل المعلمة في منطقة خارج النطاق العمراني الذي تسكن فيه وتضطر لقطع مسافة تتراوح بين 150 و 250 كلم يومياً، لافتاً إلى أنه سيُنظر لعددٍ من الاعتبارات منها بعد المنزل عن المدرسة، طبيعة الطريق المؤدي للمدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة.
ويستهدف المشروع تقديم الخدمة لنحو 6 آلاف معلمة، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 1438/1439هـ، وذلك مقابل رسم شهري قدره 500 ريال.
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