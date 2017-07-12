نشر الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على “تويتر”، مقطع فيديو يظهر تجربة فرضية أجرتها الأحوال المدنية بأحد فروعها، تظهر معاناة المواطنين من فئة الصم والبكم وتفاعل المواطنين حولها.
وكانت التجربة عبارة عن استبدال الموظفين بآخرين من فئة الصم والبكم يقومون هم باستقبال المراجعين لإنجاز أعمالهم، وواجه العديد من المراجعين صعوبة في التعامل معهم لعدم إمكانية التواصل بلغة الإشارة، قبل أن يعطوهم الموظفون جهازاً يشرح فيه التجربة ويوضح إطلاق خدمة جديدة لخدمة الصم والبكم.
وأظهر الفيديو تفاعلاً إيجابياً من المواطنين حول التجربة؛ حيث تحلوا جميعاً بالصبر وحاولوا التواصل مع الموظفين الصم والبكم، كما عبروا عن ترحيبهم بالتجربة والجهاز الذي خصص لخدمة هذه الفئة، مثمنين جهود الأحوال المدنية وحرصها على خدمة الجميع.وفق “أخبار 24”.
ماذا لو كنت في مثل هذا الموقف؟#الأحوال_المدنية pic.twitter.com/XfhuVN1JHO
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) ١١ يوليو، ٢٠١٧
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