دعا مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إلى تسهيل التحاق الشباب بالكليات العسكرية والأمنية؛ لاستثمارهم في الدفاع عن الوطن بدلاً من تسكعهم في الشوارع والطرقات.
وأوضح المفتي خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على القناة “السعودية”، أنه ينبغي التغاضي عن بعض الشروط التي لا تؤثر؛ لتيسير قبول الشباب في الكليات العسكرية والأمنية، من أجل استثمار طاقاتهم وقدراتهم في الدفاع عن بلاد الإسلام والحرمين الشريفين، وعدم إهدارها في التسكع في الشوارع والطرقات أو السفريات.
وأكد أن جنودنا مسلمون ويجاهدون في سبيل الله وأثبتوا كفاءتهم في التصدي للعدو وأنهم درع حصين للأمة، مشيراً إلى أن حقهم علينا كبير بالدعاء لهم، سائلاً الله أن يفرج همهم ويكشف غمهم ويثبت قلوبهم.وفق “أخبار 24”.
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