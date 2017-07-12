قالت مصادر إن إدارة النادي الأهلي وقعت عقداً رسمياً مع لاعب نادي الشباب السابق حسن معاذ لمدة موسمين.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عين اليوم”، أن العقد الذي وقعه اللاعب مع نادي الأهلي الذي دخل على خط المفاوضات مع اللاعب قبل أيام، نص على أن يتقاضى حسن معاذ 4 ملايين ريال في الموسم الواحد.
يذكر أن حسن معاذ قد توج مع الشباب بلقب الدوري 3 مرات كما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات أيضاً، قبل أن يوقع مؤخراً مخالصة مالية مع ناديه الذي قضى فيه أكثر من 13 عاماً.
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