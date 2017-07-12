أعلنت هيئة كبار العلماء أن إنفاذ أحكام القضاء بحق الإرهابيين الأربعة امس (الثلاثاء)، هو تطبيق لشرع الله، وحفظ لأمن بلاد الحرمين الشريفين.
وأضافت أنه ردع لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الجرائم، وأن ما تشهده المملكة العربية السعودية من أمن وازدهار، هو بفضل الله ثم بتحكيم شرعه الذي يحرص عليه ولاة الأمر أيدهم الله.
يُذكر أن وزارة الداخلية نشرت اليوم صور الإرهابيين الأربعة، وهم مواطنون، الذين نُفذ بحقهم حكم القتل لثبوت تورطهم في أعمال إرهابية بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
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