كشفت إحصائية عن زيادة عدد فروع البنوك العاملة في المملكة، بنهاية مايو الماضي بعدد 34 فرعا مقارنة بالربع الأول من عام 2016 ليصل إجماليها إلى 2030 فرعًا، بعد أن كانت 1996.
وجاء مصرف الراجحي في مقدمة البنوك من ناحية كثرة الفروع، حيث أظهرت الإحصائية زيادة عدد فروعه إلى 545 فرعا بعد أن كانت 531 العام الماضي.
وجاء في المرتبة الثانية البنك الأهلي التجاري، حيث ارتفعت فروعه إلى 376 بعد أن كانت 352، يليه بنك الرياض بـ 340 بعدما كانت 334 فرعًا، ثم البنك العربي، الذي انخفض عدد فروعه بعدد 4 فروع، ليبلغ 148 فرعا.
كما أوضحت انخفاض عدد الفروع لبنوك أخرى مثل بنك البلاد الذي انخفض بعدد 8 فروع ليصل إلى 112 فرعًا في مايو 2017 مقارنة بـ 120 في الربع الأول من 2016، فيما استقر عدد أفرع البنك السعودي الأمريكي “سامبا” عند 72 فرعًا.
فيما زادت فروع بنك الجزيرة بإجمالي 79 فرعا بعدما كانت 77 فرعا، وزادت فروع البنك الفرنسي بعدد 3 فروع ليصل إلى 86 فرعًا.وفق “أخبار 24”.
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