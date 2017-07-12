عبّر أمير دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، امس (الثلاثاء)، عن أسفه وتأثره الشديد بما يشهده البيت الخليجي من تطورات غير مسبوقة، مؤكداً أنه يشعر بالمرارة تجاه الأزمة التي تعصف بالخليج.
وأكد الشيخ صباح عزمه على مواصلة جهوده ومساعيه لاحتواء الأزمة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على ما حققته مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطلعات لأبناء الخليج، داعياً إلى عدم التفريط في تلك المنجزات التي حققها المجلس وإلى التمسك بها والمحافظة عليها.
وأضاف: “إننا لن نتخلى عن مسؤولیاتنا التاريخية وسنكون أوفیاء لھا حتى يتم تجاوز ھذه التطورات وانجلائھا عن سمائنا وتعود المحبة والألفة لبیتنا الخليجي الذي سیبقى وحده قادرا على احتواء أي خلاف ينشأ في إطاره”.
وأشاد أمير الكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، بردود الفعل الإيجابية تجاه مساعي الوساطة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات والهيئات الدولية، مؤكداً أن الأصوات الداعمة لجهود الوساطة تعد انعكاساً للروابط التاريخية الراسخة والمصير المشترك بين دول مجلس التعاون.وفق “أخبار 24”.
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