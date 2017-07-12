أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بياناً امس (الثلاثاء)، حول قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن شرعية منح ترخيص التصدير لبيع أسلحة لدول التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأكدت السفارة احترامها لاستقلال القضاء في المملكة المتحدة، مشيرة إلى ما تضمنه بيان المحكمة من أن السعودية كانت ولا تزال ملتزمة التزامًا حقيقيًا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح البيان أن هدف التحالف هو إعادة الشرعية إلى اليمن، وهو يعمل بدعم جماعي من مجلس الأمن الدولي، من خلال القرار 2216، لإحباط التمرد الحوثي المدعوم من إيران في اليمن ضد حكومة الرئيس هادي الشرعية المعترف بها دوليًا.
وأضاف أن السعودية والمملكة المتحدة تعملان معًا في مجالات مختلفة، أهمها التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والرغبة في إقرار السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما أن البلدين قادران على إجراء حوار صريح وشفاف في مناخ من الاحترام المتبادل .
يُذكر أن المحكمة العليا في بريطانيا رفضت أول أمس (الاثنين)، النظر في طلب تقدم به ناشطون لإثناء بريطانيا عن بيع أسلحة وذخائر للمملكة، التي تقود التحالف العربي في اليمن، في صفقة تصل قيمتها لمليارات الجنيهات الإسترلينية، بعد أن نظموا حملة لاستصدار أمر من المحكمة بإلغاء تراخيص تصديرها.وفق “أخبار 24”.
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