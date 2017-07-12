نشرت وزارة الداخلية، امس (الثلاثاء) صور الإرهابيين الأربعة الذين نُفذ بحقهم حكم القتل لثبوت تورطهم في أعمال إرهابية بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية.
والإرهابيون الأربعة هم: زاهر عبدالرحيم حسين البصري، ويوسف علي عبد الله المشيخص، ومهدي محمد حسن الصايغ، وأمجد ناجي آل امعيبد.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان مفصل تفاصيل الجرائم الإرهابية التي نفذها الإرهابيون الأربعة وطبيعة مشاركتهم في استهداف رجال الأمن وإحداث الفتنة في البلاد.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج