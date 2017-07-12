أصدرت وزارة الداخلية مساء امس (الثلاثاء) بيانا أكدت فيه تنفيذ حكم القصاص على أربعة متورطين في أعمال إرهابية في محافظة القطيف.
وقد جاء البيان على النحو التالي:
– تنفيذ القصاص على زاهر عبد الرحيم حسين البصري، سعودي الجنسية، بتهم الخروج المسلح على ولي الأمر، وإطلاق النار على مركز شرطة تاروت والمشاركة في تجمعات مثيرة للشغب في القطيف، ورميه قنابل المولوتوف رفقة مجموعة من الإرهابيين على رجال الأمن أكثر من مرة بقصد التأثير على سلامتهم والإخلال بأمن المملكة.
– تنفيذ القصاص على يوسف علي عبد الله المشيخص، سعودي الجنسية، وذلك بسبب الخروج المسلح على ولي الأمر، حيث قام بإطلاق النار مرتين على مركز شرطة العوامية وأصاب رجلي أمن، كما أطلق النار على رجال الأمن أثناء مداهمة أمنية، وتواصله مع أفراد مجموعته للإبلاغ عند انتقال رجال الأمن لأداء مهامهم، ومشاركته في التجمعات المثيرة للشغب، وتستره على أفراد مجموعته من المطلوبين أمنياً وعلى ما يردهم من دعم مالي وعلى عدد من الأشخاص الذين يهرّبون الخمور إلى المملكة ويتاجرون فيها.
– تنفيذ القصاص على مهدي محمد حسن الصايغ، سعودي الجنسية، حيث استهدف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم، وألقى قنابل المولوتوف على رجال الأمن ومبنى المحكمة بالقطيف، ووالمشاركة في التجمع أمامها ورفع باب المحكمة للمتجمهرين، وإعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم، والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، ومشاركته في مسيرات الشغب وحيازته قنابل مولوتوف واستعمالها، وحيازته سلاحي رشاش ومسدس وذخائر حية، وبدلة عسكرية، والتوسط في بيع الأسلحة وشراءها دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ، والتدرب على الأسلحة وإطلاق النار ضمن مجموعة إرهابيين وحيازة المخدرات وتعاطيها وبيعها والتوسط في ذلك وتخزين مواد محظورة في جهازي الحاسب الآلي المضبوطين بحوزته.وفق “أخبار 24”.
– تنفيذ القصاص على أمجد ناجي آل امعيبد، سعودي الجنسية، بسبب الخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة بالانضمام لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات، وتفجير اسطوانة غاز قرب المركز، ورمي قنابل المولوتوف على دوريات أمنية وعلى مقر محكمة القطيف مما نتج عنه احتراق مظلات مواقف المحكمة وسيارتين إحداهما لخفير مناوب بفنائها وكسر إحدى نوافذها، والمشاركة في تجمعات الشغب بالقطيف عدة مرات، وتفجير اسطوانة غاز لإثارة الرعب والفوضى، ومتابعة مواعيد التجمعات عبر المواقع الالكترونية وحمل مكبر الصوت واللافتات وترديد الهتافات المناوئة، وإغلاق الطرقات، وحرق الإطارات لإعاقة وصول الجهات الأمنية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج