قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، اليوم (الثلاثاء)، إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة ألقت القبض على الشخص المتهم بسكب مادة حارقة على عدد من النساء في أحد المجمعات التجارية.
وأوضح أن المتهم بارتكاب تلك الجرائم وافد في العقد الثالث من العمر يحمل جنسية عربية، مشيراً إلى أن القبض عليه جاء بعد تشكيل فرقة بحث وتحرٍ ذات كفاءة عالية، لافتاً إلى أن المتهم موقوف حالياً لدى مركز الشرطة المختص تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.
وأفاد العقيد القرشي بأن النسوة اللاتي تعرضن للاعتداء قدمن بلاغاتهن إلى الشرطة التي شرعت مباشرة في إجراءات البحث والتحري.
يشار إلى أن صوراً متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الأضرار التي أحدثتها المادة الحارقة على عباءات عدد من النساء اللاتي وقعن ضحية لاعتداء المقيم، كما تم تداول صورة غير واضحة المعالم قيل إنها تعود للمعتدي.وفق “أخبار 24”.
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