أطلق أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، اليوم الثلاثاء، عربة نظافة يدوية متطورة، لحماية عمال النظافة من أشعة الشمس وتقلبات الأجواء، ووجَّه بتعميم استخدامها في جميع بلديات المنطقة.
وقالت الأمانة إنه سيتم استخدام العربة في المرحلة الأولى في الحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية، مبينةً أنها مجهزة بعجلات مخصصة للسير في المسطحات الخضراء، وتمت مراعاة سهولة استخدامها وحركتها من قِبل رجل النظافة.
وأضافت أن العربة تتمتع بمواصفات فنية خاصة في مجال النظافة، وخاصةً بالطرق والأرصفة والحدائق العامة والميادين، وتحتوي على مظلة للوقاية من أشعة الشمس مزودة بألواح الطاقة الشمسية وعاكس للإضاءة الليلية.
وزادت أنه تم تزويد العربة بمروحة لتلطيف الأجواء الحارة، وحاوية لجمع النفايات، وثلاجة لحفظ وتبريد الماء والمشروبات، إضافةً إلى مكان مخصص لوضع أدوات النظافة.وفق “أخبار 24”.
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