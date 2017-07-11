تمكن فريق “حيزوم” المكون من عدد من الطلاب وطالبات الهندسة في جامعة الفيصل من التصدي لكل الصعوبات التي من الممكن أن تواجههم في صناعة سيارات السباق، وإعدادها للمشاركة في سباق السيارات “فورمويلا ستيودنت” المقام في العاصمة البريطانية لندن.
وقال أحد الطلاب المشاركين في الفريق إن السبب الذي دفعهم للمشاركة في المشروع هو رغبتهم في تقديم ما من شأنه إدخال الدولة إلى سوق الاستثمارات في مجال السيارات، وتشكيل قاعدة أساسية يرتكز عليها الأجيال القادمة في صناعة السيارات، بحيث نرى في المستقبل سيارات صنعت بأيدٍ سعودية ويتم تصديرها للخارج.
فيما قالت إحدى الطالبات المشاركات إن تخصص الهندسة الميكانيكية مشرق بالنسبة للمرأة، وترى أنه لا فرق بين البنات والشباب في التخصصات الهندسية وغيرها، وإنما يحدد ذلك كم العطاء في العمل.
وبحسب تقرير قناة “الإخبارية”، فإن الهدف من المشروع هو إتاحة الفرصة للطلاب وتطوير إمكاناتهم لتمثيل القطاع الهندسي السعودي وإعدادهم للمشاركة في السباقات والمحافل العربية والدولية في مجال صناعة السيارات.
وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها المملكة بالمسابقة منذ انعقادها منذ 20 عاما، وتجاوز الفريق مرحلة الـ”Class 1” التي تضم 80 فريقا فقط مختاراً من 130 فريقاً، كما أن هذه المرحلة تسمح لهم بالوصول لمرحلة المشاركة في سباق بالسيارة التي قاموا بتصنيعها.وفق “أخبار 24”.
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