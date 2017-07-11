انتظم مواطن مُسن تجاوز عمره المائة عام في فصول محو الأمية بمحافظة صبيا بمنطقة جازان لتعلم القراءة والكتابة، فما هو السبب الذي دفعه لذلك رغم بلوغه هذه السن؟
أصر المواطن يحيى بن علي الشهري على الالتحاق بالدراسة، بعدما علم بانطلاق حملة محو الأمية بقطاع الفطيحة التابعة للمحافظة، حيث كان في أوائل المسجلين في الفصول الدراسية.
وعبر المواطن المسن عن سعادته بالتحاقه بمقاعد الدراسة لكي ينال ولو قسطاً بسيطاً من التعليم، مؤكداً أن دافعه القوي في التعلم هو رغبته القوية في أن يقرأ كتاب الله عز وجل، حيث علق على ذلك قائلاً: “كل ما أتمناه في هذه الدنيا، هو أن أقرأ في كتاب الله، وهذه بحد ذاتها فرحة لا توازيها فرحة”.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للحملة حسن عداوي، إن الدارس الذي ناهز عمره المائة، يعتبر من أفضل الدارسين في مركز ظهرة بني ماجور، حيث يحرص على الحضور والتعلم، يساعده في ذلك ذاكرته القوية التي لازال يحتفظ بها.وفق “أخبار 24”.
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