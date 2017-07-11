دعت هيئة النقل العام الشركات العالمية الرائدة في مجال بناء وتشغيل خدمات النقل بالخطوط الحديدية والكيانات الاستثمارية الوطنية في القطاع الخاص للدخول في شراكات لتشغيل السكك الحديدية.
وتهدف تلك الدعوة التي وجهتها الهيئة بالتعاون مع كلٍّ من الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى بناء تحالفات استراتيجية طويلة المدى للمنافسة على تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية في المملكة، تحديداً على خطّي الرياض – الدمام و كذلك قطار الشمال.
كما تهدف تلك التحالفات إلى تنفيذ وتشغيل المشاريع المستقبلية كمشروع الجسر البرّي الذي سيربط موانئ المملكة على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتطوير الخطوط الحديدية وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء وتشغيل شبكتها بالمملكة.
وقال وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان الحمدان، إن هذا التوجه لا يقتصر على القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، حيث يتم العمل في وزارة النقل على إكمال المشاريع والمبادرات وتسريع وتيرة خصخصة بعض القطاعات الرئيسية كالنقل العام والطرق، كما هو الحال في المطارات والموانئ.وفق “أخبار 24”.
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