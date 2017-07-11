نفى مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العثور على طلاسم سحرية بكسوة الكعبة المشرفة، موضحاً حقيقة الفيديو المتداول بكثافة بهذا الشأن.
وقال المصدر إن موظفي صيانة كسوة الكعبة عثروا على ورقة بالكسوة معقودة بطريقة مريبة بخيوط الكعبة، وبفحص هذه الورقة تبين أنها ليست سحراً ولا شعوذة، وإنما هي ورقة يضعها الزائر اعتقاداً منه أنها تسهل إجابة الدعاء وتجلب الخير.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو، يظهر استخراج ورقة معقودة بستارة الكعبة المشرفة، واعتقد مصوروه أنها عبارة عن طلاسم سحرية، وتناقل النشطاء المقطع وتفسيره المذكور على نطاق واسع، وذلك قبل أن يوضح المصدر حقيقة الأمر.وفق “أخبار 24”.
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