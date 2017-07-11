أفادت مصادر أن رجل الأعمال الشهير، الذي طالبته أمانة جدة بدفع 226 مليون ريال؛ لتعديه على حديقة عامة وشارع داخلي وضمّهما لمنزله، قد سدد مبلغ 38 مليون ريال من الغرامة، والتي تمثل القيمة الأساسية للزوائد التنظيمية وفق تقييم اللجنة المالية.
وأضافت المصادر، بحسب “سبق”، أن رجل الأعمال ينتظر تحديد قيمة الشارع الذي ضمّه لمنزله من وزارة المالية لتسديده، بينما رفض دفع المبالغ المتبقية بحجة أنها تمثل إيجارات الـ35 عاماً قيمة الانتفاع من الزوائد والشارع كما أنها لا تزال منظورة أمام القضاء.
وكانت أمانة محافظة جدة قد أقامت دعوى ضد رجل الأعمال وطالبته بدفع مبلغ 226 مليون ريال؛ لتعديه على شوارع وحديقة عامة وضمّها لقصره بحي الشاطئ بجدة وانتفاعه منها مدة 35 عاماً.
وتضمنت الدعوى تسديد ثلاث فواتير، الأولى قيمتها 50.3 مليون ريال تمثل قيمة الإيجار للاستحواذ على الزوائد التنظيمية المقدرة بـ48 ألف متر مربع، والثانية بمبلغ 80.7 مليون ريال وهي قيمة الشارع المستحوذ عليه والمقدرة مساحته بخمسة آلاف متر، أما الفاتورة الثالثة فبنحو 95.5 مليون ريال قيمة الاستحواذ على حديقة على الشارع العام تزيد مساحتها على ألفي متر مربع.
بدورها، زادت المصادر أن الأمانة استعادت الحديقة على الشارع العام، وما زالت تواصل الدعوى لإلزام رجل الأعمال بدفع باقي المبالغ، لافتةً إلى أن هناك مبالغ سيتم فوترتها لاحقاً تتضمن قيمة هذه التعديات، حيث تم تشكيل لجنة حكومية لتحديد قيمة الاستفادة خلال العقود الثلاثة الماضية.
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