اقامة دائرة النيابة العامة بمحافظة الخرج حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور فضيلة رئيس الدائرة غشام بن عبدالله الشبانات وأعضاء النيابة ومنسوبيها وتم تبادل المعايدة والتهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
اقامة دائرة النيابة العامة بمحافظة الخرج حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور فضيلة رئيس الدائرة غشام بن عبدالله الشبانات وأعضاء النيابة ومنسوبيها وتم تبادل المعايدة والتهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
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