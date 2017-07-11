كشف مصدر نصراوي أن توقيع إدارة ناديه مع المهاجم الليبيري ويليام جيبور سليم، وقال: الاتفاق تم بين ادارة النصر وإدارة ريو افي البرتغالي بشراء البطاقة الدولية مقابل 500 ألف دولار خلاف حصة اللاعب.
واستغرب المصدر تصريحات رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري بعدم صحة الانتقال بحجة أن اللاعب معار الى الوداد حتى نهاية الموسم فقط.
من جهة أخرى سلمت إدارة الكرة لاعبي المنتخب السعودي الحارس وليد عبدالله والمدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط يحيى الشهري والمهاجم محمد السهلاوي خصما 45% من مرتبهم لشهر يوليو الحالي لتخلفهم عن المعسكر منذ يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الاثنين.
من جهة ثانية ينتظر ان يتواجد لاعب الوسط البرازيلي ليوناردو بيريرا بالمعسكر الخميس المقبل، ولاعب الوسط الارجنتيني كريستيان غوانكا الجمعة المقبل.وفق “الرياض”.
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