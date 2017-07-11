أكدت مصادر تفاوض إدارة النادي الأهلي مع اللاعب الدولي حسن معاذ للتعاقد معه لمدة موسمين، عقب أن حصل على مخالصة مالية من ناديه السابق الشباب.
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات وصلت إلى خطوات متقدمة واتفاق مبدئي بين الطرفين على بنود العقد الذي يمتد لموسمين، وسيتحصل معاذ حسب ما أكدت المصادر، على نحو أربعة ملايين ریال في الموسم الواحد. ويتبقى التوقيع النهائي على العقد، إذ يوجد اللاعب حاليا في جدة لحسم التعاقد، ومن ثم الإعلان عن الصفقة من قبل النادي الأهلي. وأظهر اللاعب الرغبة في الانضمام لصفوف الأهلي ما سهل من المفاوضات.
ومن المتوقع أن ينضم معاذ لمعسكر الفريق الخارجي في النمسا عقب توقيع العقد مباشرة.
من جانبه، قال وكيل أعمال اللاعب حسن معاذ، يوسف الموينع، إن وجهة اللاعب سيتم تحديدها خلال 48 ساعة، مؤكدا مفاوضات النادي الأهلي الجادة للحصول على توقيع اللاعب.
وسبق أن قدم الأهلي عرضا مبدئيا لنادي الشباب قبل موسمين لضم اللاعب حسن معاذ إلى صفوفه، وصلت قيمته حينها إلى 19 مليون ریال، ورغم أن إدارة نادي الشباب وافقت في تلك الفترة على العرض إلا أنها عادت ورفضت ونفت إرسالها إلى النادي الأهلي موافقة خطية رغم انتشار خطاب رسمي في وسائل التواصل الاجتماعي بشعار نادي الشباب يؤكد العرض والموافقة عليه من قبل النادي وفق “عكاظ”.
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