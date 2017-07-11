كشفت مصادر عن أن إدارة نادي الهلال قدمت عرضًا رسميًا لنادي “انغلوشتات” الألماني تطلب فيه خدمات المهاجم البارغوياني الدولي “داريو ليزكانو” لمدة عام واحد مقابل ما يقارب ال٣ـ ملايين دولار (١١ مليون و٢٥٠ ألف ريال) موزعة بين حصةً النادي ونصيب اللاعب ذي ال٢٧ـ عامًا والذي قرر الاعتزال الدولي أواخر شهر مارس الماضي على خلفية خلافات فنية مع المدرب “فرانشيسكو آرسي”، موضحةً أن إدارة الهلال تنتظر الرد الإيجابي خلال اليومين المقبلين وإلا ستقوم بتوجيه بوصلة مفاوضاتها نحو بقية الأسماء المطروحة من المدرب الأرجنتيني “رامون دياز” والمتضمنة لمهاجمين من الأرجنتين والأوروجواي.وفق “المدينة”.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المقالات
المدير المراوغ
د.هلال العسكر378 0
(( لا تدقق وهدي … وخليها تعدي))
م. عبدالله الصقر1078 0
أنا… غداً
محمد بن عبدالله المعيقل3185 0
هذيان مدينة
حصة العنزي2562 0
نحن نفكر وغيرنا ينتج !
د. هلال العسكر1575 0
“المدرب الوطني وفرص العمل في الأندية والأكاديميات “
عبدالله مانع1603 0
الهلال يفاوض المهاجم البارغوياني «ليزكانو»
لا يوجد وسوم
0 371
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884938660.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج