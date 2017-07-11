نفى الإسباني ميغيل هيرنانديز، وكيل أعمال اللاعب الليبيري ويليام جيبور، توقيع نادي النصر للعقد النهائي على انتقال اللاعب بصفة نهاية لـ3 أعوام لصفوف الفريق العاصمي.
وكان النصر قد أعلن منذ يومين على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال:” أنهت إدارة نادي النصر إجراءات شراء عقد المهاجم الليبيري لاعب نادي ريو آفي البرتغالي ويليام جيبور وتم توقيع عقد معه لمدة ٣ سنوات، وسيلتحق المهاجم ويليام جيبور بمعسكر النصر في تركيا خلال الأيام القادمة وبعد ذلك إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية”.
وقال ميغيل هيرنانديز في تصريح خاص لـ”عين اليوم”:” تم الاتفاق على قيمة الانتقال بين الناديين، وراتب اللاعب السنوي، إلا أننا لم نصل لاتفاق نهائي حول العمولة الخاصة بي، ولن يتم التوقيع الا بعد أن نحسم هذا الأمر بصفة رسمية، وفي حال عدم وصولنا لنقطة التقاء والموافقة على طلبنا فسننظر في عروض أخرى مباشرة”.
وكان رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي سعيد الناصري قد خرج بتصريحات صحفية نقلتها صحيفة الصباح، أكد فيها عدم حسم صفقة جيبور لصالح نادي النصر، وأن فريقه مهتم بالتجديد مع اللاعب لفترة مقبلة.
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