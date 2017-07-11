في إطار التنظيمات الإدارية بالنادي صدر قرار رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي بتعين الدكتور سامر باعيسى مديرا عاما للنادي.
و من جانب تابع الفريق الكروي الأول تدريباته في اطار برنامجه الاعدادي للموسم الرياضي المقبل تحت اشراف مدربه التشيلي لويس سييرا.
وتركزت الحصة التدريبية للفريق على الجوانب اللياقية وقياس الجهد البدني للاعبين.
من جهة أخرى تقرر السماح لوسائل الإعلام بمتابعة الربع ساعة الأولى من تدريبات الفريق يوم غد الثلاثاء والتي تنطلق عند الساعة ٧:١٥ مساء.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج